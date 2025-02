Ilgiorno.it - Pugni in faccia al padre anziano. Finisce in cella

Un episodio vergognoso e tristissimo, particolarmente deplorevole perché soltanto l’ultimo di una lunga serie di vessazioni e maltrattamenti subite dall’anziana vittima, consanguinea dell’aggressore. È accaduto giovedì sera a Delebio, dove un uomo di 47 anni nullafacente, in evidente stato di ubriachezza, è stato arrestato dei Carabinieri per aver colpito ainsulla pubblica via ildi 81 anni. In seguito ai colpi inferti dal figlio, per altro già noto per precedenti analoghi, l’è stato trasportato in "codice giallo" (media gravità) al Pronto soccorso dell’ospedale di Gravedona. Il figlio è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Chiavenna, in attesa della convalida di oggi.