Publiacqua, nuovi lavori in via Bolognese

Firenze, 15 febbraio 2025 – Lunedì 17 febbraio parte una nuova fase diin via. Interessato questa volta il tratto compreso tra l’incrocio con via del Poggiolino e l’incrocio con via di Careggi. Viaè uno degli assi viari principali del Comune Firenze, strategico anche per tutti quei pendolari che dal Mugello si dirigono verso il capoluogo, ma anche sede di un’importante condotta idrica chesta procedendo a rinnovare. Il Comune di Firenze, per questa fase, ha concesso aun’ordinanza che ne prevede la chiusura entro il 7 giugno 2025. Nel tratto interessato aisarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Effetti sulla viabilità Fase 1 – VIA(da civico 217 a mt 28 circa prima del civico 138 provenendo da lato via di Careggi): - istituzione di restringimento di carreggiata (strettoia asimmetrica a destra da via di Careggi a via del Poggiolino); - istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico; - istituzione del limite massimo di velocita' di 30 km/h nel tratto interessato dall'intervento; - istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, entrambi i lati.