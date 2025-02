Pubblicità Progresso | al via campagna Scegli l’Università insieme a CRUI

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 feb. (askanews) – “Siamo particolarmente contenti, come Fondazione, di aver ricevuto il sostegno della, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, per realizzare questa. Noi, come italiani, dobbiamo essere assolutamente orgogliosi del nostro sistema universitario: quasi due milioni di giovani che si confrontano, che dialogano, che conoscono contesti diversi, che conoscono le diversità, le sfumature in tantissimi ambiti disciplinari”. Lo ha detto il Prof. Andrea Farinet, Presidente della Fondazione, a margine della presentazione dello spot della nuovadal titolo “”, promossa in collaborazione con la. “Uno spot – ha spiegato Stefano Umbertini, Rettore Università della Tuscia e Presidente commissioneorientamento – che raccontaper quello che è, un’esperienza a 360 gradi.