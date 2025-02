Juventusnews24.com - PSV Juve, gli olandesi pareggiano all’ultimo minuto in casa contro l’Utrecht: segnali importanti verso il match di Champions League

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24PSV, gliin: ecco come ha giocato l’eurorivaleSi ferma ancora il PSV che dopo la sconfittalain, pareggia inper 2-2. I rivali dei bianconeri stavano perdendo fino al90 quando Babadi è riuscito a trovare la rete dell’importante pareggio soprattutto per le sorti del campionato. È il terzo pareggio consecutivo in campionato.Infatti l’Ajax, che ha ancora due partite da recuperare, potrebbe staccare definitivamente il club olandese nella corsala conquista del titolo.Leggi suntusnews24.com