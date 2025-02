Ilgiorno.it - Prove tecniche di Polo civico. Il Pd pronto a dialogare coi “ribelli“ del centrodestra

Era una idea buttata lì quando si è deciso di fare concludere anzitempo l’esperienza amministrativa dell’ex sindaco Simone Gargiulo, ma ora ha tutte le carte in regole per diventare realtà: ilè più di una ipotesi in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Un’alleanza che raduna persone dele del centrosinistra, nell’intento di dare credibilità alla parte politica e cittadina e, soprattutto, governare senza ingerenze dei partiti. L’idea è clamorosa. Non solo perché si propone di mettere all’angolo le forze politiche che negli ultimi anni hanno governato la città, ma anche perché radunerebbe in un’unica squadra chi negli anni si è dato quotidianamente battaglia. Iloggi potrebbe spaziare dal centrosinistra, con la presenza di esponenti del Pd, fino all’estrema destra con persone che nel recentissimo passato hanno rappresentato Fratelli d’Italia in consiglio comunale.