Reggiotoday.it - Protesta in piazza Italia, Arghillà in lotta per dignità e servizi essenziali

Leggi su Reggiotoday.it

Hanno deciso di far sentire la loro voce alle istituzioni e per questo hanno lasciato il quartiere in periferia nord di Reggio Calabria e sono arrivati a, di fronte al Palazzo San Giorgio. Sono gli abitanti di, quelli aderenti al gruppo civico "Noi Siamo– La.