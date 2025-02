Ilveggente.it - Pronostico Tolosa-Psg: Luis Enrique mette la sesta

Leggi su Ilveggente.it

-Psg è una partita valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Il momento migliore dell’anno per il Psg di. Non solo un campionato ormai messo in cassaforte da un filotto di risultati utili di fila che hanno permesso di allungare in maniera importante in classifica, ma anche il passaggio agli ottavi di finale di Champions League è cosa fatta dopo la vittoria in trasferta nel derby contro il Brest andato in scena nel corso della settimana. Tutto molto bello.-Psg:la(Lapresse) – Ilveggente.itMa nessuno, appunto perché la gara di ritorno di mercoledì è una pura formalità, si vuole fermare. E contro ili parigini sono pronti are la