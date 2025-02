Ilveggente.it - Pronostico Milan-Verona: turnover e vittoria

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Nella notte di sabato, senza dubbio, il pensiero delsarà sicuramente rivolto alla partita di martedì prossimo contro il Feyenoord in Champions League. I rossoneri di Conceicao devono ribaltare l’uno della gara d’andata. Un match deciso all’alba della sfida grazie anche all’evidente aiuto di Maignan. Certo, però poi la reazione non c’è stata.(Lapresse) – Ilveggente.itUnda alti e bassi che, sa benissimo pure, che è difficile per non dire impossibile arrivare in fondo alla massima competizione europea. E anche se il prossimo turno sarà determinante anche per quelli che possono essere gli introiti – serve vincere per andare agli ottavi – i rossoneri sanno, pure, che l’unico modo per tornare a giocarla la coppa il prossimo anno è arrivare tra le prima quattro in campionato.