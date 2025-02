Ilveggente.it - Pronostico Leicester-Arsenal: attacco completamente da reinventare

è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni,.Dieci giorni di “riposo” per l’, che una settimana fa non è sceso in campo nel weekend dedicato all’FA Cup semplicemente perché eliminato nel turno precedente dal Manchester United. I Gunners non giocano dal match con il Newcastle in League Cup: sconfitta (2-0) che ha decretato la fine dell’avventura del club londinese anche nell’altra coppa nazionale. Ciò significa che da qui al prossimo mese di maggio gli uomini di Mikel Arteta potranno concentrarsi esclusivamente sulla Premier League e sulla Champions League.da(Ansa) – Ilveggente.itMercoledì scorso, intanto, da Goodison Park è arrivata un’ottima notizia: nel derby con l’Everton il Liverpool è stato riacciuffato in pieno recupero dai suoi rivali cittadini, non riuscendo a sfruttare il recupero per allungare ulteriormente sull’