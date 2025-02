Ilveggente.it - Pronostico Betis-Real Sociedad: la serie stavolta s’interrompe

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Entrambe impegnate in campo europeo nel corso della settimana,hanno fatto il loro, vincendo le due partite in programma contro formazioni abbordabili, mettendo in discesa il discorso qualificazione. Praticamente, i biancoverdi di Pellegrini lo hanno blindato il passaggio del turno, vincendo 3-0. Ma anche gli uomini di Alguacil con il loro 2-1 possono stare sereni.: la(Lapresse) – Ilveggente.itC’è unaaperta, nella Liga, tra queste due formazioni. Che, come potete leggere dal titolo che abbiamo scelto,rà: negli ultimi due incontri infatti, la, ha sempre vinto.