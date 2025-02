Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Cagliari: infermeria piena e sorpresa dietro l’angolo

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.L’, dopo la goleada rifilata al Verona (0-5) in campionato in cui ha brillato ancora una volta la stella di Retegui – l’argentino ha segnato 4 reti al Bentegodi ed è sempre più capocannoniere – ha dovuto ingoiare un boccone amaro in Champions League. La sconfitta per 2-1 in Belgio contro il Club Brugge nell’andata dello spareggio di accesso agli ottavi non è nulla di irreparabile – nella prossima settimana la Dea avrà modo di sistemare le cose davanti al proprio pubblico – ma il generosissimo calcio di rigore concesso dal direttore di gara nei minuti finali è stato una vera e propria beffa per i nerazzurri.