Promozione / La Fermignanese vince a Barbara (1-3) e mantiene le distanze

Vittoria sudata ma meritata grazie al doppio vantaggio firmato da Saidykhan e Fraternali A. Per i padroni di casa in gol GianlorenziVALLESINA, 15 febbraio 2025 –lache ancora una volta ha dimostrato tutta la propria forza.Onore alMonserra che non si è dato per vinto fino al 90? ma che nulla hanno potuto contro un avversario che ha tutte le qualità per poter continuare a mantenere la leadership della classifica. PRIMO TEMPOPartita condizionata dal terreno di gioco, pesantissimo dopo le abbondanti pioggie, ed avvio dove ilMonserra riesce a prendere in mano il pallino della manovra. All’8? Morsucci trova la conclusione dal limite ma la sfera termina di poco sul fondo. Al 16? lain gol dopo una pregevole giocata di Saidkhan che conquistata palla, supera un avversario e trova il tironte con la sfera deviata da un difensore locale che termina alle spalle di Pigliapoco.