Promozione Il Casette Verdini favorito sull’Azzurra Sbt La Cluentina può pareggiare con la Palmense

Alle spalle della capolista c’è una serrata lotta per un posto nei playoff mentre nelle zone basse della classifica è battaglia per centrare la salvezza. Il turno è presentato da Roberto Buratti, tecnico del Trodica. Porto Sant’Elpidio-Monticelli: "Dopo il mercato il Monticelli è la squadra da battere, per il Porto Sant’Elpidio è un periodo negativo: gli ospiti sono favoriti".-Azzurra Sbt: Ilha trovato i giusti equilibri ed è una candidata per i playoff: 1".: "In casa ladà sempre filo da torcere e lanelle ultime tre gare ha pareggiato due volte e una ha vinto segnando nel recupero. Penso che la partita possa finire in parità". Elpidiense Cascinare-Aurora Treia: "In casa l’Elpidiense sa farsi rispettare e deve vincere a tutti i costi: 1".