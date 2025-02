Sport.quotidiano.net - PROMOZIONE femminile. Atletico Lucca batte il Baldaccio. Grande partita

Vittoria per l’Women che ha battuto all’"Henderson" ilBruni, dando vita ad unaben giocata da entrambe le formazioni. Le rossonere di Cordeschi sono scese in campo ben motivate e sono riuscite are le terze in classifica. Tutto si decide nel secondo tempo, con i cambi che danno il loro contributo. Le padrone di casa riescono a sbloccare il risultato con Pierotti che deposita in rete un perfetto assist di Pieroni. IlBruni non ci sta e prova subito a pareggiare, ma è l’che, ancora con Pieroni, segna la seconda rete, dopo un bel passaggio di Milea. Le ospiti riescono ad accorciare le distanze con Verdi; ma, nei minuti di recupero, arriva la terza rete che questa volta porta la firma di Mila che sfrutta un assist di Pieroni.