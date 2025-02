Gamberorosso.it - Prometteva di curare il cancro con l’alimentazione. Così una food influencer ha ingannato milioni di persone con un libro di ricette

Centrifugati di frutta e verdura, insalate e aceto di mele. Mangiare sano fa bene, su questo non c’è dubbio. Ma puòil? Secondo Belle Gibson,e guru del benessere, sì. Anzi, è stata proprio una dieta a base di cibi biologici e supera guarirla da un tumore al cervello che, secondo i medici, non le avrebbe lasciato scampo. Peccato che fosse tutto falso. Lo hanno scoperto i giornalisti Beau Donelly e Nick Toscano nel 2015, che hanno smascherato la truffa in uninchiesta, e ora la sua incredibile vicenda è diventata una serie Netflix, Apple Cider Vinegar, che racconta l’ascesa e la caduta di un’imprenditrice del wellness capace di trasformare una menzogna in un business dadi dollari.La truffa della sana alimentazioneEra il 2013 quando Belle Gibson, giovane e di origini australiane, iniziava a postare su Instagram – negli anni del boom come piattaforma social – le suecolorate e nutrienti, accompagnandole con racconti sulla sua presunta lotta contro unal cervello terminale.