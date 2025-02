Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmi1 di, 15 Febbraio 2021Mattina06:22 - A-TeamL'A-Team sta fuggendo dalla foresta del Guatemala con un aereo rubato, ando un guasto ai motori li costringe ad atterrare sui monti AppalachianiVISIONE ADATTA A TUTTI07:09 - I misteri di Silvestro e TittiIl gatto Silvestro e il canarino Titti accompagnano la Nonna, in veste di detective, in viaggio per il mondo a risolvere strani misteri ed enigmi curiosi07:29 - Scooby-doo! La maledizione del mostro del lagoAvventura - Scooby Doo e i suoi amici dovranno indagare sulle misteriose apparizioni di una rana gigante presso un Country Club sulle rive del lago Regia di B09:05 - Young SheldonConnie e Georgie, trattenuti al confine con il Messico per contrabbando di sigarette, vengono salvati da George e DaleVISIONE ADATTA A TUTTI09:28 - Young SheldonMissy e Sheldon provano ad escogitare un modo per aiutare economicamente i genitori, entrambi con un impiego part-time VISIONE ADATTA A TUTTI09:52 - Young SheldonMentre Mary si immerge nel mondo dei romanzi erotici, Georgie ospita nel proprio garage Mandy, sfrattata da casa per non aver pagato l'affitto VISIONE ADATTA A TUTTI10:16 - THE BIG BANG THEORYPenny e' convinta che ormai Leonard dia per scontato il loro rapporto, e decide di trascorrere il weekend con AmyVISIONE ADATTA A TUTTI10:38 - THE BIG BANG THEORYSheldon non coglie lo stato d'animo del prossimo: vorrebbe che tutti dicessero apertamente quello che pensanoVISIONE ADATTA A TUTTI11:06 - Due uomini e 1/2Evelyn insiste per avere il nipote a casa sua per una notte, presa dalla gelosia, dopo aver saputo che Jake ha passato alcuni giorni con i nonni materniVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO11:30 - Due uomini e 1/2A scuola Jake ha il compito di raccontare il suo ultimo weekend Parlera' dello zio Charlie che e' stato alle prese con una turbolenta avventura amorosaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO11:54 - Due uomini e 1/2Convinto di riuscire a riparare l'antenna della TV da solo, Alan cade dal tetto e finisce all' ospedale Charlie decide cosi' di prendersi cura del figlio adolescente di AlanQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO12:25 - Studio ApertoNotizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto12:59 - Meteo.