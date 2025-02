Pordenonetoday.it - Problemi agli impianti elettrici: slittano i trasferimenti nel nuovo ospedale

Leggi su Pordenonetoday.it

Restano ancora in stand by idei reparti neldi Pordenone in via Montereale. Inizialmente, come è emerso durante l'inaugurazione della nuova sede, la partenza era stata fissata per la metà di febbraio, ma il trasloco, che dovrebbe completato per fine anno, ha subito.