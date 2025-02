Ilgiorno.it - Primi droni anti-parassiti. Riso e vite, al via i test. In campo la tecnologia

La protezione dalle malattie che possono colpire le colture arriverà dall’alto. Regione Lombardia, prima in Italia, rilancia il suo programma di attività sperimentali che prevedono l’uso diper effettuare trattamenti fitosanitari. Iverranno condotti sunelle province di Sondrio e Pavia. "Si tratta – ha spiegato l’assessore regionale all’agricoltura, Alessandro Beduschi – del perfetto esempio di come intendiamo l’agricoltura del futuro. Un settore che utilizza il meglio di ciò che laoffre per trovare strategie alternative a quelle attualmente disponibili. In questo modo, si potrà riuscire a ottimizzare il lavoro e proteggere le coltivazioni dall’attacco dei, ottenendo cibo più sano e riducendo l’impatto ambientale con un utilizzo da 5 a 10 volte in meno di principi attivi".