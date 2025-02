Sport.quotidiano.net - Primavera col Bari. Monaco carica i suoi Under 16

Il vivaio bianconero si prepara ai prossimi imminenti appuntamenti che nelle giornate di oggi e domani vedranno impegnate le formazioni del settore giovanile dell’Ascoli. In settimana a scuotere l’ambiente è stato il caso di truffa finito in tribunale e perpetrato ai danni di una famiglia per un provino col quale era stato promesso ad un ragazzo di poter entrare nelle giovanili bianconere. Lastamattina, con avvio previsto alle 11 si misurerà contro ilnell’incontro programmato al Picchio Village. I ragazzi allenati da Ledesma attualmente in classifica navigano al terzo posto in coabitazione con la Ternana, entrambe appaiate a quota 33 punti. Dopo la recente vittoria per 2-1 col Crotone il Picchio spera di conquistare altri tre punti preziosi per rosicchiare terreno nei confronti delle avversarie che precedono.