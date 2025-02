Ilrestodelcarlino.it - Primario di cardiologia silurato: l’Ast sborsa 102mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 15 febbraio 2025 – Era previsto che le motivazioni sarebbero arrivate nell’arco di un paio di mesi. Cosìsi è presa un po’ di tempo. Ma ora, pur riservandosi ogni valutazione su un eventuale appello quando queste saranno pubblicate, ha deciso di pagare ad Alfredo Mazza,dellaad indirizzo riabilitativo dell’ospedale di Camerino dal 19 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, la somma complessiva di 102.557,34. Ormai non poteva fare diversamente, visto che Mazza il 5 febbraio scorso ha presentato un atto di precetto.ha dato esecuzione a quanto previsto dalla sentenza dello scorso ottobre, con la quale la giudice del lavoro Germana Russo, in accoglimento parziale del ricorso presentato da Mazza contro il suo licenziamento (avvenuto il 27 giugno 2023), ha condannato la stessa Ast a corrispondergli 80milaper danno all’immagine e alla carriera, oltre agli interessi dal dovuto al saldo e al rimborso delle spese legali, per altri 12mila, rimborso delle spese vive, e altro.