Sololaroma.it - Prima rete a San Siro per Gimenez: Verona ko, il Milan si impone 1-0

Leggi su Sololaroma.it

A Sanè andato in scena l’ultimo anticipo della venticinquesima giornata di Serie A, con ilche supera 1-0 il. Nonostante una sfida sicuramente non esaltante e non senza difficoltà a creare grandi occasioni, a regalare a Conceicao tre importantissimi punti è lanel secondo tempo di Santiago, che trova il suo secondo gol con i rossoneri, che agganciano il Bologna in classifica. Gli scaligeri restano invece fermi a quota 23 punti., il racconto del matchIn un match fondamentale in cui la vittoria era l’unico risultato utile, l’approccio delnon è sicuramente stato dei migliori. Ad avere laoccasione è infatti il, con un tiro di Duda sul quale Maignan non si oppone perfettamente ma la sfera scivola sopra la traversa. Fatica a farsi vedere dalle parti di Montipò la formazione di Conceicao, che solo al 25? riesce a scaldare i guantoni dell’estremo difensore scaligero, che si allunga bene su una conclusione di Reijnders appena fuori dall’area di rigore.