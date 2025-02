Gamberorosso.it - “Prima di cantare? Bevo un bicchiere di vino e mangio zenzero”. Intervista a Serena Brancale

Per le vie di Sanremo si è presentata con un maggiolino giallo per far conoscere la Puglia attraverso la birra Raffo, brand con cui collabora. Per il Festival si è rinnovata il look sfoggiando un taglio corto biondo platino, ma la sua verve musicale è rimasta la stessa: sono ormai lontani i tempi del dissing per colpa del baccalà, oraè tornata sul palco più importante d’Italia a fare conoscere il suo groove e, perché no, anche l’attaccamento alle tradizioni culinarie pugliesi.A tavola che mangiatrice è?Nontanto, però sono molto curiosa, non sono una di quelle persone che va all’estero e va a mangiare in un ristorante italiano, sono una che spazia, che gioca con le spezie, cerco la pietanza pazza, il posto strano. E poi se mi siedo a tavola e devo decidere io cosa mangiare prendo sempre un antipasto.