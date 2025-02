Iodonna.it - Prima della finale, il conduttore del Festival traccia un primo bilancio e racconta cosa l'ha fatto emozionare di questa 75esima edizione

Leggi su Iodonna.it

Sanremo 15 febbraio (askanews) – Unandato «oltre le più rosee aspettative». Nessun rimpianto, emozione per il messaggio del Papa e per il ricordo di Fabrizio Frizzi; un onore avere sul palco Roberto Benigni. È ilche Carlo Conti,e direttore artisticodeldi Sanremo,ad askanews. Sanremo 2025, chi presenta ilogni sera guarda le foto Carlo Conti, come è andata? «Mi pare unabbastanza positivo», scherza, commentando il boom di ascolti di queste serate.