Previsioni meteo in Lombardia: weekend di cielo sereno e soleggiato

Milano, 15 febbraio 2025 – Si prospetta un fine settimana di bel tempo su tutta lama se ilsarà per lo più, le temperature resteranno abbastanza rigide. In pianura infatti oscilleranno tra minime con punte di -4 gradi e massime che arriveranno a toccare i 10. A dirlo è il bollettino di previsione di Arpa, secondo cui deboli correnti in quota da nord favoriscono condizioni atmosferiche prevalentemente stabili per tutto il periodo. Ci sarà un po' di nuvolosità, ma sarà variabile e prevalentemente in forma di velature, con ampi tratti di. Assenti le precipitazioni, mentre i venti saranno deboli. Il bel tempo continuerà lunedi e martedì. Anche per mercoledì e giovedì il tempo dovrebbe essereovunque, salvo temporanei passaggi nuvolosi più probabili mercoledì.