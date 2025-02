Lanazione.it - Prestiti senza interessi e permessi per le visite: il welfare d’avanguardia dell’azienda in Valdera

Pontedra, 15 febbraio 2025 – C’è un punto fermo nella vita e nei successi di Palladio Group (guidata dall’ Ad Mauro Marchi), società per azioni leader nel settore del packaging secondario per l’industria farmaceutica: il valore delle persone, i dipendenti, che con la loro dedizione e la loro professionalità, sono la vera forza. Valore del benessere “Oltre ai macchinari, alla continua spinta all’innovazione tecnologica – spiega Elena Marchi, responsabile delle risorse umane del gruppo che fattura 90 milioni l’anno – ci sono le persone, che valgono di più, il loro benessere ci interessa, ci sta a cuore”. Se loro stanno bene, appunto, lavorano bene. Restano in azienda, e continuano ad esserne il valore aggiunto. Sono 800 in tutto il gruppo, 240 solo a Pontedera (dove l’azienda è presente dal 2004).