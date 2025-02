Secoloditalia.it - Povero Saviano che grida alla censura, il monologo di Benigni lo smentisce a tempo di record

C’era da scommettersi. Robertoha affidato a un lungo e ‘dotto’ video-i suoi strali contro Sanremo, festival “completamente sovranista” agli ordini del governo. Insomma una kemee specchio dei tempi, che ha paura di affrontare i temi caldi dell’attualità e si trastulla con il disimpegno. È la tesi grondante sdegno dello scrittore di Gomorra che dispensa ai poveri follower 19 minuti di lezione sotto l’hastag. Peccato che l’accusa di bavaglio, non troppo originale, venga sonoramente smentita dal lungo assolo di un altro Roberto, il premio Nobel. Che ieri si è esibito sul palco di Sanremo con undi 12 minuti. Un one man show che non ha risparmiato frecciate a Meloni, a Musk (che ha già votato Giorgia su X e guarda Sanremo da un satellite) , a Trump (che dopo la Groenlandia vuole tutta la Liguria altrimenti mette i dazi sulle trofie), a Salvini (“Carlo tu sei puntualissimo dovresti fare il ministro dei Trasporti”).