Poteri e status a Roma, qualcosa eppur si muove. Sembra

Correva l’ormai sideralmente lontano anno 2001. Nel generale quadro di un Paese che guardava alle autonomie con malcelato sospetto e necessità politica di sterilizzare o almeno limitare l’impeto della Lega, si procedeva alla più significativa modifica della nostra Carta costituzionale: l’intero titolo V ripensato, riscritto, con nuovi principi e un nuovo assetto che vedeva, per la prima volta, la valorizzazione, almeno cartolare, dei comuni e delle autonomie territoriali. Solo in quella occasione, per quanto possa apparire paradossale,fece capolino nel testo costituzionale, nel nuovo articolo 114. Prima di allora, la capitalità era rimasta inespressa e fattuale: tutti sapevano chefosse capitale d’Italia, ma la Costituzione serbava a tal proposito un imbarazzato silenzio, figlio in epoca di Assemblea costituente della ritrosia a citare, anche solo episodicamente, il nome di una città tanto centrale nella mitografia del fascismo.