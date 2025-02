Quifinanza.it - Poste italiane cerca consulenti finanziari, quali sono i requisiti e come candidarsi

Leggi su Quifinanza.it

continua la ridi personale e ha aperto le nuove candidature per il ruolo di consulenteo. La domanda può essere presentata fino al 9 marzo 2025 e l’azienda prevede un percorso di inserimento professionale e formazione per i candidati selezionati.Per poter fare richiesta è necessario possedere una laurea o essere laureandi. Sarà data preferenza a chi ha conseguito titoli in ambito economico-giuridico. Di seguito, tutti i dettagli sulla nuova opportunità di lavoro in.Aperte posizioni perha aperto le candidature per nuovi. La figura professionale lavorerà all’interno degli uffici postali, assistendo la clientela nella gestione di risparmi e investimenti. L’offerta di lavoro prevede un percorso di inserimento con formazione e un contratto a tempo pieno con condizioni definite dal Ccnl di