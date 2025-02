Trevisotoday.it - Poste Italiane, anche nella Marca la selezione per consulenti finanziari

Leggi su Trevisotoday.it

ricerca in provincia di Treviso (e in tutto il Veneto) laureati o laureandi per attività di promozione e vendita di servizi, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno inseriti all’interno degli uffici postali e avranno l’opportunità di.