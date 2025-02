Poste Italiane acquisisce il 981% delle azioni Tim da Cassa Depositi e Prestiti

Quotidiano.net - Poste Italiane acquisisce il 9,81% delle azioni Tim da Cassa Depositi e Prestiti

Il cda diha deliberato l'operazione di acquisizione del 9,81% circaordinarie di Tim attualmente detenute da, società che detiene il 35% del capitale died è a sua volta controllata dal Mef. Lo si legge in una nota. Al contempo cede l'intera partecipazione detenuta in Nexi (pari al 3,78% circa) a favore di Cdp. Il corrispettivo per l'acquistodi Tim sarà riconosciuto "in parte mediante i proventi derivanti dal trasferimento dadella partecipazione in Nexi e in parte mediantedisponibile". Tra Tim e"è in fase avanzata la negoziazione per la fornitura di servizi per l'accesso dipay all'infrastruttura di rete mobile di Tim", viene precisato sottolineando che l'acquisizione da Cdp del 9,81% di Tim "abilita l'evoluzione dei rapporti commerciali tra Tim e".