Poste acquisito il 981% in Tim da Cdp

Il cda diItaliane ha deliberato l’operazione di acquisizione del 9,81% circa delle azioni ordinarie di Tim attualmente detenute da Cassa Depositi e Prestiti, società che detiene il 35% del capitale diItaliane ed è a sua volta controllata dal Mef. Lo si legge in una nota. Al contempo cede l’intera partecipazione detenuta in Nexi (pari al 3,78% circa) a favore di Cdp. Il corrispettivo per l’acquisto delle azioni di Tim sarà riconosciuto “in parte mediante i proventi derivanti dal trasferimento daItaliane a Cassa Depositi e Prestiti della partecipazione in Nexi e in parte mediante cassa disponibile”.L’operazione “rappresenta, nel suo complesso, perItaliane un investimento di natura strategica, con la finalità di creare sinergie tra le aziende e favorire, con tutti gli attori interessati, il consolidamento del mercato delle telecomunicazioni in Italia”, spiega il gruppo guidato da Matteo Del Fante.