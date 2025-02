Ilrestodelcarlino.it - Post alluvione, messa in sicurezza delle strade a rischio

Sono tre i progetti esecutivi, con relativa assegnazionerisorse finanziarie per circa 60mila euro, che la giunta del Comune di San Clemente ha approvato, in ottemperanza all’ordinanza del commissario straordinario, a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023. "A San Clemente – dice la sindaca Mirna Cecchini – l’attenzione si è concentrata sullaindi tre vie d’interesse comunale: via Saline, via Giardino e via Reno. In tutti e tre i casi si rendeva necessario progettare, in primis, i lavori di ripristino di un trattorispettive sedi stradali, quindi intervenire sui fossi e il regimeacque meteoriche fino a risagomare l’intero tracciato così da riportare in totale e pienala fruibilità del percorso".