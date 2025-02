Liberoquotidiano.it - "Posso così?". Alessia Marcuzzi mostra il Lato B a Carlo Conti, caos all'Ariston | Guarda

Ci mancava"in retromarcia". Dopo aver infiammato l'presentandosi per la finalissima del Festival di Sanremo con abito nero aderentissimo e super-senuale, la 52enne co-conduttrice insieme ae Alessandro Cattelan ha regaalmeno altri tre momenti "indimenticabili" ai telespettatori a teatro e a casa. Arrivata sul palco, ha chiesto adi abbracciarla, "ho bisogno di contatto fisico". Poi ha fatto lo stesso con Mara Venier, seduta in prima fila, e con un signore perfetto sconosciuto in platea, "perché ho bisogno di sentirmi a casa". Quando è apparsa Rose Villain ha avuto quasi un mancamento: "Mi sento male, quanto è bella. Ma è fuorilegge", è la frase che le è sfuggita a microfono aperto. Un apprezzamento che ha trovato la totale approvazione sui social, con i fan su X letteralmente "usciti pazzi" per il look dell'artista di Fuorilegge (appunto.