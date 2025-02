Puntomagazine.it - Portici: una donna minaccia di dar fuoco alla Caserma dei Carabinieri

. Attimi di tensione con il Maresciallo. Poi una 57enne è finita in manette. Aveva con se una bottiglia di benzina e un coltello. La sagoma di unaera diventata chiara solo a pochi passi dall’ingresso della.Uno deidella stazione diha dovuto fissare per diversi secondi la sua immagine dal monitor collegato alle telecamere. A darne notizia una comunicazione del Comando provincialedi Napoli.La, infatti, stringeva in una mano una bottiglia piena di benzina, nell’altra un coltello. Quando inizia a gridare,ndo di dare, il comandante della stazione la raggiunge e con lui altri militari.Laera agitata, non permetteva al comandante di avvicinarsi, provando a colpirlo col coltello. Mostrava un accendino e lo puntava verso la bottiglia.