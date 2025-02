Ilfattoquotidiano.it - Portiamo un libro a Marco, libraio e senzatetto, sgomberato da una sinistra che fa la destra

Il mio 2025 è iniziato, per caso, nel sottopasso delle Cure, un quartiere residenziale appena fuori dalla cinta dei Viali di Firenze. Attraversandolo, in cerca di un caffè, alle 10 di mattina del primo dell’anno, sono passato accanto alle varie persone senza fissa dimora che ci dormono, e alla meravigliosa ‘libreria’ di: che in cambio di un’offerta (o di un altro) dà ad ogni passante ilgiusto per lui.A mene ha offerto uno bellissimo, che non conoscevo: I diversi di Hans Meyer, un saggio dedicato a tre aspetti della diversità (la donna, l’ebreo, l’omosessuale) nella letteratura tedesca. L’augurio più giusto per quest’anno in cui trionfa l’odio violento per tutto ciò che è diverso. E ancheè diverso: non ha una casa in senso stretto, e il suo ‘lavoro’ è parlare, attraverso i libri, a chi passa distrattamente in quel sottopassaggio.