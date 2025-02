Repubblica.it - “Portata via dalla madre a soli 3 anni, mia figlia è sparita nel nulla. Ora temo il peggio”

Leggi su Repubblica.it

Andrea Palermo, imprenditore milanese, non vede Matilde da più di 10. L’ex è stata condannata per sottrazione di minori e ora è indagata per sequestro di persona aggravato. L’avvocato: “In corso accertamenti per favoreggiamento. Elementi indicano che la donna è stata.