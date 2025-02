Panorama.it - "Popolare" che diventa fuorilegge

Al grande suk delle case popolari si trova sempre qualcuno pronto a soddisfare una richiesta: dalla compravendita all’affitto, fino all’occupazione. E non sempre con finalità soltanto economiche. Entrano in gioco interessi elettorali e perfino ideologici. Ogni passaggio degli speculatori si lascia dietro macerie sociali, promesse tradite e puzza di denaro sporco. Non importa se siamo a Bari o a Milano, le dinamiche sono: politica, mazzette, tangenti. Con la criminalità che si fa strada dove la legalità non arriva più. La scena si ripete. Le case popolari, più che una risposta per le famiglie in difficoltà,no una merce di scambio nelle mani di chi sa come sfruttare la disperazione. Chi ha bisogno di un tetto trova uno sportello che accoglie la sua richiesta solo se è disposto a pagare un prezzo che non ha niente a che fare con il valore dell’immobile.