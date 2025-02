Tpi.it - Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia insieme per promuovere la cultura della guida sicura in presenza di cantieri

Prende il via da oggi, 15 febbraio 2025, la nuova campagna sulla sicurezza stradale diper, in partnership con laStradale, specialitàdi, per sensibilizzare i viaggiatori sull’importanzacorretta.La nuova iniziativa focalizza l’attenzione sulla prudenza allae sui comportamenti corretti da tenere in prossimità di un cantiere di lavoro. Dietro ogni caschetto, gilet catarifrangente, c’è un lavoratore, ma anche un padre, una figlia o un affetto per chi lo aspetta a casa. Rispettare le regolestrada significa proteggere sé stessi ma anche chi lavora per migliorare la sicurezza e il confort di chi viaggia.La campagna ricorda l’importanza di rispettare le regolestrada quando ci si avvicina ad un cantiere e indi persone a lavoro: dall’attenzione alla segnaletica, al rispettodistanza di sicurezza e dei limiti di velocità.