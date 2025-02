Ecodibergamo.it - Politecnico delle Arti, per il Conservatorio si punta all’ex convento dei Celestini

IL RISIKOSEDI . L’obiettivo è chiudere l’acquisto entro metà aprile, per non perdere i 9,5 milioni di euro che il Mur ha stanziato per la ristrutturazione. Per l’Accademia di Bellec’è invece l’ipotesi Gamec, che verrà liberata nel 2026 con il trasloco nell’ex Palazzetto dello sport.