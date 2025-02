Quifinanza.it - PMI contro Large Cap: Bank of America vede opportunità di ripresa

Le smal cap europee, cioè le società a piccola capitalizzazione, negli ultimi anni, non hanno tenuto il passo con le società a più ampia capitalizzazione, rispetto alle quali mantengono una performance che si colloca ai minimi degli ultimi nove anni. E’ quanto sottolineato dagli analisti diof, i quali ipotizzano che le PMI europee, nel prossimo futuro, potrebbero recuperare il terreno perso e performare meglio dellecap. Per questo la banca d’affari mantiene una view positiva sulle PMI europee. Ma quali sono i fattori che potrebbero far invertire la tendenza?Quattro fattori in grado di sostenere le PMIGli esperti diofritengono che vi siano quattro fattori chiave che potrebbero sostenere le small cap europee nel breve termine. In primo luogo, ci si attende uno slancio della crescita dell’Area Euro, grazie all’allentamento delle condizioni del credito (taglio tassi tBCE) e della pressione fiscale, che in genere risultano piuttosto vantaggiosi per le small cap.