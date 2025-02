Pixel tacchi e rivoluzione | lo stile balla con gli algoritmi

Leggi su .com

Life&People.it Avete presente il vostro vecchio armadio che sembra un museo di nostalgia anni ’90? Buttatelo via. La moda non è più quella che indossate, ma quella che vi indossa. Siamo entrate nell’era dove ifanno lo styling e glisono i nuovi stilisti. Il tailleur tradizionale è morto e quello ndigitale racconta la nostra identità. Immaginatevi come eroine di un film di spionaggio tech, dove ogni capo è una missione di, ogni scelta un hack nel sistema della moda tradizionale. Non siamo più consumatrici passive, siamo hacker della femminilità, architette del nostro guardaroba. Lanon passa dai social, ma dai byte che trasformano un semplice vestito in un manifesto di identità.Sumissura: anatomia di un brand rivoluzionarioNel 2013, mentre il mondo ancora dibatteva sul significato di empowerment femminile, tre visionarie hanno deciso di hackerare il sistema della moda.