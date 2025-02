Sport.quotidiano.net - Pisa Primavera, crisi senza fine: settima gara senza vittorie, travolta 5-1 dal Napoli

, 15 febbraio 2025 -partitae una classifica che si fa sempre più preoccupante per ladel. I nerazzurri escono con le ossa rotte dalla trasferta contro il, seconda forza del girone B di2, che si impone con un pesante 5-1. Un risultato che fotografa ladella squadra di mister Innocenti, ora precipitata al tredicesimo posto con 21 punti, reduce da un crollo verticale nelle ultimene. La partita - Eppure l’avvio del match lasciava sperare in qualcosa di diverso. Ilera riuscito a passare in vantaggio al 28' con Novak, ma il sogno nerazzurro è durato poco: al 40' è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Raggioli, che ha rimesso subito le cose in equilibrio. Nella ripresa ilha dilagato. Al 50' Popovic ha completato la rimonta firmando il 2-1, mentre ilha accusato il colpo, perdendo via via compattezza e fiducia.