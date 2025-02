Avellinotoday.it - Piero De Luca: "Il Governo peggiora la crisi economica e sociale"

Leggi su Avellinotoday.it

Il fallimento delè legato alla gestione delle politiche economiche e sociali, poiché non ha fatto nulla per sostenere le aziende di fronte all'aumento del costo delle materie prime e delle bollette di luce e gas. Inoltre, non ha adottato misure adeguate per supportare il potere.