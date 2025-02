Ilrestodelcarlino.it - "Piccole imperfezioni nelle etichette: così li abbiamo scoperti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Preziosa nel corso delle indagini da parte delle Fiamme Gialle la collaborazione del consulente Pietro Dal Ben. "Sono stati sequestrati vari marchi, alcuni più noti, altri meno – ha spiegato Dal Ben –. In alcuni casi, come ad esempio Fred Perry, l’etichetta aveva delle caratteristiche particolari perché è stata prodotta fino al 2015 da una azienda che produceva l’etichetta sempre nello stesso sistema. Chi ha riprodotto l’etichetta contraffatta non aveva lo stesso telaio eho valutato che il prodotto non era originale. Alcune, ad esempio, presentavanografiche sul ricamo, tipo le attaccature tra una lettera e l’altra non conformi all’orginale. Il materiale di fondo non è lo stesso usato dal brand. Bisogna stare attenti a queste cose. C’erano capi fatti molto bene, che potevano trarre in inganno".