Ilrestodelcarlino.it - Piccioni operato: "Ora sto bene, grazie ai medici"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sindaco di Misano Fabriziod’urgenza all’Infermi di Rimini. L’operazione risale alla fine di gennaio, ma il sindaco l’ha resa nota solo nella giornata di ieri. "Il 27 gennaio a seguito di forti dolori di pancia e febbre alta – ricostruisce quanto accaduto il sindaco –, mi sono fatto accompagnare al pronto soccorso di Rimini. La diagnosi è stata immediata: appendicite in peritonite e ricovero nel reparto di chirurgia generale". Tutto si è svolto molto velocemente. "Dopo meno di un’ora sono statoe ho trascorso una settimana nel reparto per completare il ciclo di cure necessarie prima di essere dimesso". Tutto è andato, nonostante il rischio occorso. "Vorrei complimentarmi con il personale del Pronto soccorso per avere da subito individuato le cause dei miei dolori e il reparto chirurgia generale del dottor Garulli per la rapidità con la quale sono intervenuti".