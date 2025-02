Formiche.net - Phisikk du role – Psicopatologia collettiva di Sanremo

Non è che abbia la mosca al naso per il fenomeno antropologico che passa sotto il nome della settimana di. È che fin da ragazzo mi capitava di percepire nell’allestimento dell’evento un vago retrogusto di posticcio, ad illustrazione di un’Italia immaginaria, una fiction scritta a tavolino, non l’Italia vera, insomma roba da analizzare alla maniera di Umberto Eco nella sua fondamentale “Fenomenologia di Mike Bongiorno” (dal 1961 in Diario Minimo, Mondadori).E poi a me piaceva il rock anglo-americano e non sopportavo il melodico sanremese. Così ogni anno ( da parecchi a questa parte..) oscillo tra la rinunzia “a priori” e la curiosità masochistica. Una dose da cavallo di tre/quattro ore al giorno, tonnellate di pubblicità manifesta e occulta comprese, per cinque giorni, tutte le reti Rai implicate fino alla nausea, telegiornali che allineano l’evento alle paturnie di Trump e Putin, senza gerarchie nell’informazione, francamente è un po’ troppo.