Pescara sommersa | pioggia torrenziale allaga la città traffico in tilt

- In poche ore, precipitazioni eccezionali hanno causatomenti diffusi ae nelle zone limitrofe, mettendo in crisi la viabilità e mobilitando la Protezione Civile per gestire l'emergenza.– Un'intensa ondata di maltempo ha colpito la costa abruzzese, con precipitazioni che hanno raggiunto i 100 millimetri in poche ore, equivalenti alla quantità diche solitamente cade in due mesi invernali. Il meteorologo Giovanni De Palma di AbruzzoMeteo.org ha evidenziato come le forti piogge abbiano interessato l'area costiera tra Giulianova e Ortona, causando disagi significativi in località come, Montesilvano, Silvi, Pineto e Francavilla al Mare. A, il Comune ha attivato la Protezione Civile, schierando diverse squadre equipaggiate con idrovore per affrontare i numerosimenti.