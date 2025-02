Perugiatoday.it - Perugia: segnalato dai cittadini, 33enne pedinato e arrestato

Leggi su Perugiatoday.it

La polizia dihaun, cittadino albanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per l'uomo il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera in Questura. Tutto è partito dalle numerose segnalazioni di uno giovane.