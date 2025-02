Metropolitanmagazine.it - Perché tutti i fan di Taylor Swift si chiedono se la popstar ha dei tatuaggi?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Da sempre, il mondo delle celebrità e i loroaffascinano il pubblico. C’è chi li mostra con orgoglio, rivelandone i significati nascosti, e chi, invece, mantiene un’aura di mistero intorno al proprio corpo.rientra decisamente nella seconda categoria. Da anni, i fan si interrogano su un possibile tattoo segreto della, ma la risposta sembra essere sempre la stessa: nessuno in vista.ha? Il mistero che incuriosisce i fanNel corso della sua carriera,ha giocato molto con la sua immagine, evolvendosi da ragazza del country con ricci dorati a icona pop sofisticata. Eppure, nonostante il suo stile sia cambiato più volte, c’è una cosa che non sembra essere mutata: il suo rapporto con i.In un’intervista del 2012, la cantante di The Tortured Poets Department ha dichiarato apertamente di non essere intenzionata a farsi tatuare.