Perché sono stati ‘scontati’ 4 giorni di squalifica a Sinner | la spiegazione e la durata effettiva

Jannikdovrà scontare unadi poco inferiore ai tre mesi. Questo è il succo dell’accordo tra il numero 1 del mondo e la WADA, con cui si chiude la questione riguardante la positività al Clostebol riscontrata ormai un anno fa a Indian Wells: non ci sarà dunque l’udienza prevista il 16-17 aprile di fronte al TAS, a cui l’Agenzia Mondiale Antidoping si era rivolta dopo che il tribunale indipendente dell’ITIA aveva riconosciuto che il tennista italiano non era stato negligente.Il “patteggiamento” tra il fuoriclasse altoatesino e l’organizzazione mondiale pone fine a una situazione che indubbiamente ha condizionato il tennista italiano negli ultimi mesi, durante i quali ha comunque mietuto successi in serie tra cui gli Australian Open soltanto tre settimane fa. Il 23enne non potrà disputare incontri agonistici dal 9 febbraio al 4 maggio, tra l’altro potrà tornare ad allenarsi in maniera ufficialmente soltanto a partire dal 14 aprile.